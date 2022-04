Vene kaitseministeerium: ristleja Moskva läks kummuli ning uppus

Vene kaitseministeerium lisas, et nagu varem teatatud, evakueeriti ristleja meeskond piirkonnas paiknenud teistele Musta mere laevastiku laevadele.

Ukrainlaste esmaste teadete järgi tabas laeva kaks Neptun raketti, 14. aprilli hommikul ilmusid teated, et laeva vastu kasutati brittidelt saadud Harpoon rakette. Ukraina eksperdid on avaldanud kahtlust, et laeval asuvad tuumalõhkepead.