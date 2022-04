KUULA SAADET | TalTechi podcast : uus bakalaureuseõppekava viib looduse ja digivaldkonna veelgi lähemalt kokku

„Õppekava eesmärk on koolitada spetsialiste, kellel on laiad teadmised nii loodusteadustest, sealhulgas kliimast, ning samas ka tehnoloogiast ja tänapäeval äärmiselt vajalikest digi- ja andmetöötlusoskustest,” ütles Uiboupin loodusteaduskonna uue õppekava kohta.

Saatejuhil tekkis seepeale küsimus, et kas õppekava oma väga suure ja mitmekihilise teemade valiku tõttu liiga pealiskaudseks ei jää. „Eesmärk ongi anda lai baasharidus ning projektõppe ja praktikate kaudu keskenduda juba konkreetsetele suundadele, olgu need siis seotud geoloogia, mere, kliima või bioloogiaga. Ehk õpingute lõppstaadiumis saab keskenduda kõige huvitavamale erialale,” ütles Uiboupin.

Hints lisas, et õppekavas on integreeritud loodusteadused, inseneeria ja tehnoloogia praktilisse paketti ning inseneride koolitamise perspektiivis on magistriõpe bakalaureuseõppe loogiliseks jätkuks.