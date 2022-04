Kopterid, soomukid ja suurtükid: selgus, mida ameeriklased kavatsevad järgmiseks Ukrainasse saata

Pentagon avaldas info, millised relvad saab Ukraina uue 800 miljoni USA dollari suuruse sõjalise abipaketi raames.

Nagu USA kaitseministeeriumi ametnikud teatasid, sisaldab abi 18 155-mm haubitsat ja 40 000 mürsku sellele, 500 tankitõrjeraketti Javelin, 200 soomustransportööri M113, 300 Switchblade'i kamikaze-drooni, 11 Mi-17 helikopterit, 10 suurtükiväe-vastast radarit AN / TPQ-36 ning kaks selle modifikatsiooni AN / MPQ-64.

Pentagoni pressiesindaja John Kirby sõnul saab Ukraina uue abipaketi raames USA mereväelt ka kaugjuhitava laeva. Selliseid laevu, mis ei nõua inimeste pardal viibimist ja mida juhitakse distantsilt, kasutatakse eelkõige miinide otsimiseks ja hävitamiseks, luureks, allveelaevade avastamiseks ja rannikuvetes patrullimiseks.

Kirby sõnul vajavad Ukraina sõjaväelased täiendavat väljaõpet haubitsate ja radarite kasutamiseks, samas polevat neid pole keeruline kasutada.

Tema sõnul korraldatakse väljaõpe "väga kiiresti". Kirby märkis, et suure tõenäosusega tähendab see Ukraina relvajõudude üksikute esindajate saatmisega NATO Euroopa baasidesse väljaõppele, millele järgneb nende naasmine Ukrainasse, kus nad hakkavad tegelema juba teiste sõdurite koolitamisega nendele relvatüüpidele.

Mi-17 transpordikopterid olid mõeldud Afganistani õhujõududele, kuid nende kätte andmine jäi ära, kuna Taliban võttis üle suurema osa riigist ning keskvalitsus lagunes. USA tellis kopterid Venemaalt, kuna need sobivad paremini Afganistani oludesse kui ameeriklaste Chinook ja Blackhawk. Mi-17 kopterite andmist Ukrainale on arutatud alates sügisest 2021, varem sellest loobuti, kuna see oleks võinud Venemaale "provotseerivalt mõjuda".





M-113 on olnud viimased 60 aastat USA ja NATO armeede põhiline soomustransportöör. Sellel on kuulikindel soomus, kuid selle nõrkusteks on halb maastikuläbivus ja olematu kaitse kumulatiivsete tankitõrjevahendite vastu.

Pole selge, milliseid haubitsaid kavatsevad ameeriklased Ukrainale saata, ent tõenäoliselt on tegu M198ga, mis oli pikalt USA merejalaväe põhiline saaterelv. Selle ballistilised omadused pole muljetavaldavad, sest selle relva väljatöötamisel oli põhiliseks kriteeriumiks kaal, et seda saaksid kasutada ameeriklaste dessantväeosad. Tavalise mürsuga on laskekaugus 22 km, rakettmootoriga abistatud mürsul 30 km. Ukraina armee analoogsel haubitsal Msta-B on laskekaugus tavamürsuga 29 km. Tõsi, uuema 52-kaliibrilise rauaga suudab M198 tulistada 40 km kaugusele.