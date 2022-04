Teadlaste avastus: mõnede suitsetajate organism parandab DNA kahjustusi ise ja kaitseb kopsuvähi eest

Suitsetamine on kopsuvähi peamine tekitaja, kuid kõigil suitsetajatel see välja ei arene. Et välja selgitada, miks mõned suitsetajad võivad elada kõrge vanuseni ilma vähki haigestumata, kasutasid teadlased bronhoskoopiat, et koguda kopsuepiteelirakkude proove 14 mittesuitsetajalt vanuses 11–86 ja 19 suitsetajalt vanuses 44–81, kes olid suitsetanud kuni 116 nn pakiaastat (s.o päevas suitsetatud sigarettide arv, mis on korrutatud suitsetamise pikkusega aastates ja jagatud 20ga). Mida vanem oli uuringus osaleja, seda rohkem kogunes rakkudesse mutatsioone, kuid suitsetajatel toimus see palju kiiremini, mis suurendas vähi tekke tõenäosust.