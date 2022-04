Teadlased leidsid ülikuuma eksoplaneedi, millel isegi kivid auruks muutuvad

Utah Valley ülikooli astronoomid David Singi ja Josh Lothringeri juhtimisel avastasid Hubble'i teleskoobi abil eksoplaneedi, millele andsid nimeks WASP-178b. Seda on raske nimetada meie naabriks – teda lahutab Maast 1360 valgusaastat.

Astronoomide tähelepanu köitis asjaolu, et see on väga lähedal oma "Päikesele" - noorele valgele tähele WASP-178, mille mass on kaks korda suurem kui Päikesel. Nende lähedusest annab tunnistust eksoplaneedi üliväike orbiit – 3,3 päeva.

Pole üllatav, et WASP-178b pinna temperatuur on ülikõrge, mida tõendab ränimonooksiidi (SiO) aurude olemasolu atmosfääris, see tähendab, et sellel planeedil aurustuvad isegi kivid ja metallid.

Sellised eksoplaneedid kuuluvad gaasihiiglaste klassi. Päikesesüsteemis oleks selle analoogiks Jupiter, mille mass on 1,4 korda suurem, aga mille suurus on poole väiksem kui WASP-178b-l. Tänaseks on astronoomid leidnud rohkem kui 300 sellist "kuuma Jupiterit".

Samuti selgus, et need tekkisid oma "Päikestest" palju kaugemal ja alles siis hakkasid neile lähenema, järk-järgult kuumenedes. Praegu on WASP-178b pinnatemperatuur ligikaudu 2180 °C.