Välk selgest taevast: füüsikatunni ajal täidetud küsitlus viis unistuste reisile

„Mina ei olnud tegelikult üldse varem reisinud, minu jaoks oli see väga suur seiklus,“ rääkis Kaisa Ülviste. „See tundus nagu märk saatuse poolt, välk selgest taevast: me saime need piletid, ju me siis peame minema,“ lisas Mariel Sopp.

Rahaliselt said noored hästi hakkama. „Sinust endast oleneb, kui hästi sa oskad oma eelarvet planeerida. Meie tahtsime Nice’is peatumiseks oma korterit, aga on ka palju odavamaid võimalusi. Paljud DiscoverEU reisijad ööbivad koos teiste reisijatega ja hoiavad nii kokku. DiscoverEU reisijatele on oma suur kommuun, mis kindlasti aitab,“ rääkis Mariel. „Ja tegelikult käisime me tol suvel natuke tööl ka, et rahaliselt päris jänni ei jääks,“ täpsustas Kaisa.