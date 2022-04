Macron: venelased ja ukrainlased on vennad, Ukrainas toime pandud kuriteod pole "genotsiid"

Ajakirjanike küsimusele, kas ta nimetaks Venemaa tegevust genotsiidiks, vastas Macron, et ta ei teeks seda, vahendab CNN. "Olen täna selliste terminitega ettevaatlik, sest need kaks rahvast (venelased ja ukrainlased – toim) on vennad," teatas Macron.

Prantsusmaa president kinnitab, et teeb kõik, et sõda lõpetada ja rahu taastada. Retoorika eskaleerumine tema hinnangul sellele kaasa ei aita. Samas tõdeb ta, et Venemaa paneb toime Euroopas enneolematuid sõjakuritegusid. Ta lisas, et Prantsusmaa teeb nende kuritegude uurimisel koostööd Ukrainaga. "Venemaa alustas ühepoolselt äärmiselt jõhkrat sõda, nüüd on selgunud, et Vene armee sooritas sõjakuritegusid ja me peame leidma vastutajad," ütles Macron.