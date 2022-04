Päikselised ilmad on lõpuks ka meid kosutamas. Et enda silmi mitte kissitada või vältida ebamugavust, kannavad enamik inimestest päikeseprille. Kuid kas oled kunagi üldse mõelnud sellele, et kas võid teatud tüüpi päikseprille kandes endale hoopiski kahju teha? Kas odaval ja kallil päikeseprillil on üldse vahet? Kreutzwaldi Silmakeskuse silmaarst Merike Meren vastab.