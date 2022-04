Sajaaastane mõistatus sai lahenduse: malaariaparasiit pärineb ahvidelt

Teadlased on lahendanud olulise mõistatuse inimesi ja šimpanse nakatavate malaariaparasiitide evolutsiooniliste seoste kohta. Parasiit Plasmodium malariae, üks kuuest liigist, mis malaariat inimestele levitab, pärineb Aafrika ahvidelt ja mutanteerus, et nakatada lisaks ahvidele ka inimesi.

Kuigi haigus on sageli kerge, võib P. malariae ravimata jätmise korral põhjustada kroonilisi infektsioone, mis võivad kesta kogu elu, väidavad teadlased.

Evolutsiooniline mõistatus pärineb 1920. aastatest, mil teadlased uurisid mikroskoobi all parasiitidega nakatunud šimpansidelt võetud proove, mis nägid välja P. malariae'ga identsed.

Arvati, et mõlemad parasiidid kuuluvad samasse liiki, kuid seni ei suudetud seda kinnitada, kuna šimpansi tüve geneetilist koodi pole kunagi uuritud. Nüüd on Edinburghi ülikooli teadlased koostöös USA Pennsylvania ülikooli kolleegidega kasutanud parasiitide DNA uurimiseks tipptasemel tehnikaid.

Nad leidsid, et tegelikult oli kolm erinevat liiki. Üks liik, P. malariae, mõjutab peamiselt inimesi, ülejäänud kaks aga ahve. Üks kahest ahve nakatavast parasiidist on leitud šimpansitelt, gorilladelt ja bonobodelt Kesk- ja Lääne-Aafrikas. See seni tundmatu parasiidiliik on inimese parasiidiga vaid kauge sugulane.

Teine ahviparasiit on tihedamalt seotud inimesi nakatava parasiidiga. See teadmine võimaldas teadlastel teha üksikasjalikke võrdlusi kahe liigi geneetilise mitmekesisuse kohta. See näitas, et inimeste malaariaparasiitide populatsioon oli läbinud geneetilise kitsaskoha – populatsiooni drastilise vähenemise, mille käigus kadus suur osa selle geneetilisest variatsioonist.

Selle tõenäoline seletus on see, et P. malariae oli algselt primaatide parasiit, kuid väike arv parasiite vahetas peremeesorganismi, et hakata inimesi nakatama, leiab töörühm.

Uurimisrühma juht Lindsey Plenderleith Edinburghi ülikooli bioloogiateaduste koolist ütles: „Inimestel malaariat põhjustavate kuue parasiidi hulgas on P. malariae üks kõige vähem läbiuurituid. Meie tulemused võivad anda olulisi teadmisi selle kohta, kuidas see sai inimesi nakatada, ning aidata teistel teadlastel hinnata, kas ahvide parasiitide edasine üleandmine inimestele on tõenäoline."