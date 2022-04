FOTOD | Ukrainlased hävitasid Donetski oblastis Tšetšeeniast toodud üksuse

Ukraina relvajõud hävitasid Donetski oblastis 42. motolaskurdiviisi 70. motoriseeritud laskurpolgu pataljoni taktikalise grupi. Üksus dislotseerub muidu Šali linnas Tšetšeenia vabariigis. 42. motolaskurdiviis on osalenud teises Tšetšeenia sõjas ning agressioonis Gruusia vastu.

Ehkki 42. motolaskurdiviis saadeti peale Vene-Gruusia sõda laiali, formeeriti see uuesti 2016. aasta lõpus. Üksus sai oma relvastusse tankid T-72B3 ning 70. motolaskurpolk oli esimene üksus Kauakaasias, millele anti jalaväe lahingumasinad BMP-3. 42. motolaskurdiviisi uuesti formeerimisel said selle tuumikuks tšetšeenide pataljonid Vostok ja Zapad, mis kogusid kuulsust Gruusia sõja ajal. Ukrainlaste teatel on paljud üksuse võitlejad osalenud ka Süüria kodusõjas. 2020. aasta Karabahhi sõja lõpu järel tegutsesid diviisi üksused Armeenia ja Aserbaidžaani-vahelisel eraldusjoonel.