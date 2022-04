USAst leiti arvatavasti asteroiditabamuse tõttu hukkunud dinosauruse kivistis

„Paistab, et tolle looma jalg on küljest rebitud väga kiiresti,” jätkas Barrett. „Jalal pole märke haigustest või patoloogiatest, samuti pole märke sellest, et keegi oleks jalga süüa üritanud, nt hambajälgi või puuduvaid tükke. Seega on kõige loogilisem, et see loom suri peaaegu hetkega.”

Kõige olulisem küsimus on vast, kas too saurus suri ikka samal päeval asteroiditabamusega ja selle tekitatud kataklüsmi otsesel tagajärjel. Tanise töörühm on selle tõenäosuses väga veendunud just nimelt jala asukoha tõttu settekihis.