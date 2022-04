X-failid: Pentagon avalikustas 1500 lehekülge dokumente salajasest UFO-programmist

Ühendkuningriigi ajaleht The Sun Online esitas 2017. a 18. detsembril, paar päeva pärast salajase programmi olemasolu ilmsikstulekut teabenõude kõigi arenenud lennunduslike ohtude tuvastamise programmiga (ingl AATIP; Advanced Aviation Threat Identification Program) seonduvate toimikute, aruannete või videosalvestiste väljastamiseks, vahendab The Sun.

USA kaitseministeeriumi luureosakond DIA tunnistas, et privaatsus- ja konfidentsiaalsuskaalutlustel on osa dokumente siiski avalikustatud vaid osaliselt.

Aruande osutusel seonduvad need vigastused sageli elektromagnetilise kiirguse ja „energeetiliste ajamsüsteemidega”. DIA tellitud aruanne hoiatab, et sellised objektid võivad endast kujutada ohtu Ameerika Ühendriikide riiklikele huvidele.

Toimikud sisaldavad teateid inimestest, kes on saanud vigastusi kohtumistest „anomaalsete sõidukitega”, eriti lennumasinatega ja eriti nende vahetusse lähedusse sattudes. Lisatud aruandesse on koondatud andmed 42 haigusloost ja 300 sarnasest avalikustamata juhtumist, kus inimesed on anomaalsete sündmuste läbi vigastusi saanud.