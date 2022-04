Õõvastav paljastus: Hiina meedikud eemaldasid surmamõistetutelt südameid

Elundite siirdamist käsitlevad rahvusvahelised suunised näevad ette, et elundi kõrvaldamine ei tohi põhjustada doonori surma, kuid sel nädalal teadusajakirjas American Journal of Transplantation ilmunud Austraalia riikliku ülikooli teadlaste avaldatud uuring annab mõista, et Hiina kirurgid tegid just nimelt seda.