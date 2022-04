Eesti astrofüüsik ohtlikuks tembeldatud asteroidist: on selge, et Maale see ohtu ei kujuta

Hetkel asub suurem osa Päikesesüsteemi asteroide peamises asteroidivöös – Marsi ja Jupiteri orbiitide vahel. Seal ringleb üle 200 asteroidi, mille läbimõõt on üle 100 km, 1,1 miljonit kuni 1,9 miljonit, mille läbimõõt on üle 1 km, ja miljoneid ning miljoneid väikeseid. Kõik nad liiguvad meie jaoks "turvalises" tsoonis, kus suurte planeetide gravitatsiooniline mõju neile on minimaalne.

Asteroidid tekkisid umbes 4,6 miljardit aastat tagasi, kuid need avastati alles 1801. aastal ja kusjuures täiesti juhuslikult. Itaalia astronoom ja preester Giuseppe Piazzi avastas suure asteroidi ja andis sellele Rooma viljakusjumalanna auks nime Ceres. Sellest ajast alates on teadlased hakanud regulaarselt asteroide otsima: 19. sajandi teiseks pooleks loendasid teadlased 100 asteroidi, 1981. aastaks üle 10 000 ja nüüdseks on neid registreeritud üle 800 000.

On teada, et asteroidid tiirlevad planeetide kombel ümber Päikese. Samas ei saa asteroide nende väiksuse tõttu planeetideks nimetada. Teadlased paigutavad need kategooriasse "Päikesesüsteemi väikesed taevakehad".

Sel kevadel Maaga kokku põrgata võiva asteroidi teema kogus mõne aasta eest maailma meedias populaarsust. Teadlaste meelest oli siis see taevakeha kõige ohtlikum alates dinosauruste ajast saadik. NASA hoiatas veel 2021. aastal, et Maa poole liigub Giza püramiidi suurune asteroid, mis võib meie koduplaneediga kokku põrgata ja võimalik katastroofikuupäev on 6. mai 2022. NASA on ohtlikule taevakehale pannud nimeks JF1, selle suurus on umbes 128 meetrit.

Paari aasta eest ilmus veidi hirmutav teadusuudis, et 6. mail 2022 võib Maad tabada asteroid 2009 JF1. Mida me praeguseks teame selle trajektoorist? Kui suur on kokkupõrke tõenäosus?

Selliseid uudiseid tuleb üsna tihti, lausa mitu korda aastas. 2009 JF1 kohta on praeguseks selge, et Maale see ohtu ei kujuta. Esialgse orbiidi väljaarvutamiseks on vaja vähemalt kolme vaatlust. Need võivad näidata, et eksisteerib kokkupõrkeoht. Aga vaatlusi on võimalik veel teha, sellega tegeletakse ja reeglina selgub, et läheb ikka palju mööda.

Ka seekord läheb kõvasti mööda. Tänastel andmetel on suurim lähenemine Maale 6. mail umbes 28 miljonit kilomeetrit. See pole üldse kõneväärne.

Algselt võrreldi selle asteroidi suurust Giza suure püramiidiga. Mida teeks sellise massiga asteroidi tabamus planeedile Maa ja kas inimkond jääks püsima?

Praegustel hinnangutel on asteroidi suurus pisut enam kui 10 meetrit. Kümnemeetrine asteroid ei oleks Maale ohtlik, see põleks lihtsalt atmosfääris ära ja me näeksime lihtsalt heledat meteoriiti või bolliidi. Kui asteroid oleks juba suurema läbimõõduga kui mõnikümmend meetrit, siis võib oht juba olla ning lokaalne katastroof aset leida, kui see asustatud kohta langeb. Ka vette langedes võiks see esile kutsuda tsunami.

Ilmselt on lugejad kuulnud Tunguusi katastroofist 1908. Midagi sarnast, kuid väiksemas mastaabis juhtus ka 2013 Venemaal Tšeljabinski linna kohal. Toona oli Maa atmosfääri jõudnud asteroidi läbimõõt paarkümmend meetrit ja selle tulemus oli lööklaine, mis purustas linnas aknaid.

Kui tõenäoline on, et meie eluajal säärane õnnetus aset leiab?

Nullilähedane, kuid mitte täiesti null. Seaduspära on selline, et mida väiksem asteroid, seda sagedamini need langevad Maale ja mida suuremad, seda harvemini. Näiteks selliste asteroidide, nagu Tšeljabinski oma, Maale langemise sageduseks on 30 kuni 50 aastat. Selliseid nagu Tunguusi meteoriit esineb kord 500 aasta tagant. Aga see on keskmine sagedus, see ei tähenda automaatselt, et see juhtub iga 500 aasta järel. See on statistika, reaalsuses ei saa ju välistada ka seda, et midagi sellist juhtub kaks korda järjest ja siis 1000 aastat seda ei esine.

Kas võib öelda, et aastal 1908 oli kõvasti õnne, et meteoriit tihedalt asustatud Kesk-Euroopa asemel inimtühja Siberisse kukkus?

Jah, kui see oleks suure linna kohal toimunud, siis oleksid tagajärjed kurvad olnud.