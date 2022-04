Kas asjad hakkavad lõpuks liikuma? Slovakkia andis Ukrainale oma pikamaa õhutõrjesüsteemid S-300

Peale kuu aja pikkust lubamist jõudsid S-300 süsteemid lõpuks Ukrainasse. "Soovin kinnitada, et Slovakkia on varustanud Ukraina õhutõrjesüsteemiga S-300. Ukraina rahvas kaitseb julgelt oma vaba riiki ja meid. Meie kohus on aidata, mitte seista kõrval ja jätta tähelepanuta Venemaa agressiooni ohvrid," rõhutas Heger.

Samuti postitas Heger oma Facebooki kontole videosõnumi S-300 üleandmise kohta Ukrainale. Salvestus tehti rongis Kiievisse sõites, kuna Heger oli teel visiidile Ukrainasse.

Ta rõhutas, et otsus anda S-300 Ukrainale ei tähenda, et Slovakkia on astunud relvakonflikti ühe selle osalisena. "Samuti kinnitan teile, et Slovakkia kaitse on endiselt kindlustatud ja seda tugevdatakse lähipäevil meie liitlaste täiendava õhutõrjesüsteemiga," rõhutas ta.

Slovakkia kaitseminister Jaroslav Nagy on teatanud varem, et Bratislava on valmis tarnima Ukrainale õhutõrjeraketisüsteeme S-300, kui see saab väärilise alternatiivi. Märtsi lõpus paigutati Slovakkiasse õhutõrjesüsteemid Patriot.

Nagy märkis ka, et Slovakkia võib saata Ukrainasse ka Nõukogude Liidus toodetud hävitajaid MiG-29, kui NATO annab Slovakkiale asemele Ameerikas valmistatud F-16.