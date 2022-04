Vene riigikanali võltsing: Ukrainas filmitud materjali pähe näidati Peterburis vändatava seriaali võtete kulissidetagust

Telekanal Rossija 24 lasi eetrisse uudisloo “Ukraina võltsingutest”, kus näidati videot, kus kaks “sõjaväevormis” meest valmistavad väidetavalt ette mannekeeni, et teda Vene vägede poolt tapetud Ukraina elanike pähe esitada.

Videos on näha, kuidas kaks meest – üks kamuflaažjopes, teine ​​lihtsalt rohelises – mässivad teiplinti ümber maas lebava mannekeeni. Pilti saadavad diktori sõnad: "Nii valmistutakse etenduseks – selle sõna otseses mõttes – vaenutegevuseks Ukrainas. Nagu näete, on see üsna lihtne: kaks sõjaväevormis meest mässivad mannekeeni ettevaatlikult teibiga kokku ja maskeerivad selle laibaks. See pole üllatus. Ukraina Telegrami kanalitel ilmub regulaarselt kümneid sarnaste mannekeenidega tehtud võltsinguid."

Rossija 24 näidatud kaadrites on näha Vene kasutaja Telegrami kanali U_G_M vesimärki, mis postitas 6. aprilli hommikul mannekeenist video. "Nii valmistavad Ukraina relvajõud oma lavastatud videoid ette, et karjuda täiel rinnal: "See on Putini süü!", ja siis, nagu Butšas, puistavad nad need mänguasjad mööda Kiievi või Nikolajevi tänavaid laiali," on postituses kirjas. Samal ajal ütleb video kaadri taga meeshääl, võib-olla video autor: "Kutt lendab aknast välja, vaeseke."

Millal Rossija 24 videot mannekeeniga teles näitas, pole päris selge. Kaadrite järgi otsustades oli see eetris umbes kell 6.30, kuid täpne ilmumiskuupäev pole teada. Võib arvata, et tegemist on 7. aprilli hommikuga. Vene Föderatsiooni kaitseministeeriumi esindajad tegid 6. aprilli õhtul avaldusi, mida kuvatakse ekraani allservas.

Veebiplatvormil "Posmotrim" ilmus 7. aprillil Rossija 24 uudissüžee, mille pealkiri on "Ukrainlaste kuritöösid maskeeritakse Vene armee julmusteks", tänaseks on see maha võetud.