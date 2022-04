Tšehhist sai esimene riik, kes saatis Ukrainale tanke ja soomukeid

Tšehhi on saatnud Ukrainale tanke T-72 ja lahingumasinaid BMP-1, ütles vabariigi parlamendi alamkoja liige Ondrej Benešik. "[Tšehhi Vabariigi] kaitseminister Jana Cernochova väärib palju kiitust. See on praegu Ukraina armee lahinguvõime jaoks väga vajalik. Usun, et suudame tarneid jätkata,” sõnas saadik.

Mladá fronta Dnes avaldas fotod, kuidas väidetavat Tšehhi varustust raudteed mööda Ukrainasse veetakse. Väljaande andmetel saadeti Ukrainasse umbes 40 tanki ja soomukit. Ajaleht kirjutab, et Tšehhi armee seda tehnikat ei kasutanud ning seda hoiti sõjaajareservis.

Tšehhi kaitseministeerium kinnitas, et jätkab tarneid Ukrainasse, samas keelduti üksikasju avaldamast. "See on inimlik uudishimu, ma mõistan neid, kes tahavad teada, mida me Ukrainale tarnime. Vabandust, aga ma ei saa teile rohkem rääkida," ütles Cernochova.

Ta rõhutas, et selline teave võib aidata Venemaad. Minister kinnitas, et Tšehhi saadab "oma Ukraina sõpradele vajalikke relvi" ja teeb seda ka edaspidi.

Wall Street Journali andmetel arutavad Tšehhi ja Slovakkia võimalust pakkuda Kiievile nende ettevõtetes kahjustatud Ukraina sõjatehnika remonti ja seejärel aidata tehnika uuesti Ukrainasse toimetada.

Mladá fronta Dnes märgib ka, et kinnitamata teadetel on Tšehhi saatnud Ukrainasse ka iseliikuvad lühimaa õhutõrjekomplekse Strela-10. Tegemist on nõukogude süsteemidega 1980ndatest, Tšehhi armee võttis need paar kuud tagasi kasutusest maha ja asendas Rootsist ostetud süsteemidega.

Tšehhide saadetud T-72M1 tankid on sarnased Ukraina relvastuses olevate T-72A tankidega, neil on võrreldes T-72 algversiooniga tugevdatud soomuskaitset, samuti lisati neile laserkaugusmõõtja ja parandati tulejuhtimisseadmeid. T-72M1 võeti relvastusse aastal 1982, need on ehitatud Tšehhoslovakkias.