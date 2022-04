Läti kaitseministeerium: oleme ukrainlastele andnud sõjalist abi 200 miljoni euro eest

1,3 miljoni elanikuga Eesti ja 1,9 miljoni elanikuga Läti on kumbki andnud Ukrainale sõjalist abi vähemalt 200 miljoni euro eest. See on arvestades elanikkonna suurust olnud tunduvalt rohkem kui see, mida Ukraina on saanud suurtelt Lääne-Euroopa maadelt (va. Suurbritannia), aga ka proportsioone arvestamata on täiesti võrreldav sellega, mida Ukrainale on saatnud näiteks Prantsusmaa ja Itaalia.