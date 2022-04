Proovisõit | Uus Honda HR-V ehk tähendusliku auto tähelepandamatu tulemine

Me elame kahetsusväärselt huvitaval ajal. Väärtused kõiguvad, piirid vanguvad, mõistus uinub ja pisike inime peab selle kõige sees kuidagimoodi hakkama saama. Muidugi saab – valikut ju pole.

Ometigi on selleks mingit tugiposti tarvis, ja pole lihtsamat viisi kui see enese pea sees ise ehitada – kivistunud veendumustest näiteks. Pole minagi mingi erand – on minulgi omad kivipostid, millele enese ilmapilti toetada.

Üheks selliseks on olnud kunagi kellegi poolt välja öeldud ning minu poolt rõõmuga omaks võetud lendlause, et maailm oleks kaunim koht, kui BMW ei teeks mootorrattaid ning Honda autosid. Teiseks sarnaseks kivistiseks on olnud minu veendumus, et end SUV-deks ehk linnamaasturiteks nimetavad mõnevõrra maasturikujulised sõidukid on üks auto kui nähtuse evolutsiooni veider ummiktee, mille üle tuleviku autoajakirjanikud isukalt nalja viskavad.

Kolmas veendumus on veel olnud – minu matemaatikupeas on hübriidajam üks tarbetult raske ja keeruline meetod saavutada poliitiliselt korrektsel viisil diiselmootori säästlikkust, ja sedagi vaid linnas.

Ühesõnaga on minu pea üks parasjagu fossiilne koht ning tuleb tunnistada, et kui proovisõiduks pakuti Honda uut iselaadiva (ehk siis ilma pistikuta) hübriidajamiga linnamaasturit nimega HR-V, siis oli mu pisikesel peal tegemist küllaga, et kogu see hoolikalt konstrueeritud maailm ja HR-V poolt pakutav kogemus omavahel kokku sobitada.

Väike ajalootund

Muidugi ei ole HR-V mingi uus mudelitähis – selle nimega autot on Honda tootnud juba 23 aastat ning praegu jutuks olev on selle kolmanda põlvkonna esindaja. 23 aastat tagasi olid loomulikult hoopis teised ajad – Honda tahtis olla suur ja teha autosid igasse võimalikku turusegmenti. Enamasti olid need üsna tähelepandamatud nagu kõigile mõeldud autod ikka.