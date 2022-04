Saksa ministrid tegid ettepaneku anda Ukrainale moodsaid tanke, Scholz kõhkleb

Asekantsleri ja majandusministri Robert Habecki ning välisminister Annalena Burbocki poolt Saksa valitsusele esitatud plaan näeb ette umbes 100 tanki andmise Ukrainale. Esialgu oodati antud küsimuses otsust sel nädalal. Nüüd aga leiab liidukantsler Scholz, et Saksamaa peab enne sellise raske sõjatehnika tarnimist ootama ära teiste liitlaste seisukoha. "Usun, et just selles küsimuses oleks tõsine viga, kui Saksamaa mängiks erilist rolli ja järgiks erilist teed," sõnas ta.