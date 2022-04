USA kiitis heaks uute Stingerite, Javelinide ja Switchblade'de üleandmise Ukrainale

Teade tuli pärast seda, kui USA kiitis Ukraina heaks veel 100 miljoni dollari suuruse toetuse. Pentagon on avaldanud nimekirja relvadest, mis on juba Ukrainasse jõudnud, aga ka nendest, mis veel tarnimisel. Abisaadetiste loend sisaldab:



CNN-i andmetel on USA koguabi Ukrainale alates Venemaa sissetungi algusest umbes 1,7 miljardit dollarit. See hõlmab Ukraina julgeolekuabi algatuse raames heaks kiidetud 300 miljonit dollarit, mille raames ostetakse kaitsetöövõtjatelt Ukrainasse saatmiseks uusi relvi. USA senat võttis 7. aprillil ühehäälselt vastu seaduseelnõu, millega taaselustati Teise maailmasõja programm, mis lubaks president Joe Bidenil saata Ukrainale relvi ja muud kaitseabi lihtsustatud korras. Eelkõige toetasid senaatorid lend-lease'i seadust, kuna Ukraina sõjaväelased on näidanud, et nad suudavad venelastega võidelda vaid siis, kui neil on vajalikud relvad.