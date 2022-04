Ukraina armee väärtuslikud trofeed: õhutõrjekompleks Buk ja võimas radarisüsteem

Märgitakse, et vaenlaselt võetud trofeed on kasutuskõlblikud.

Hiljuti õnnestus Ukraina armee võitlejatel venelastelt ära võtta võimas radarijaam, mis on pikamaa õhutõrjeraketisüsteemi S-300PMU kõige olulisem komponent.

Buk on mõeldud manööverdate kiirete sihtmärkidega madalal ja keskmisel kõrgusel (30 meetrist 14-18 kilomeetrini) tabamiseks, tingimustes, kus vaenlane rakendab intensiivselt elektroonilisi vastumeetmeid. Selle M2 modifikatsioon suudab tabada hävituslennukit maksimaalselt 50 km pealt ja tiibrakette 70 kuni 80% tabamistäpsusega. Kompleks Buk võeti Nõukogude Armee relvastusse 1979. aastal, Ukraina enda arsenalis on selle vanemad modifikatsioonid M1, selle efektiivsus on analüüside järgi tunduvalt madalam kui venelaste M2 modifikatsioonil.