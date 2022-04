Hiinas GMO-beebisid vorpinud teadlane pääses jälle vabadusse

He Jiankui on teadlane, kes lõi esimesed redigeeritud geenidega lapsed. Selle sammu hinnaks olid tema karjäär ja vabadus.

Pärast kolme aasta pikkuse karistuse kandmist Hiina vanglas vabanes hiljuti Hiina biofüüsik, kelle eksperimendi tulemusel sündisid maailma esimesed redigeeritud geenidega lapsed, vahendab MIT Technology Review.

He Jiankui lõi laineid 2018. aastal, mil ta teatas üldsusele, et on muutnud kehaväliselt viljastatud loodete geene ja siirdanud looted naisterahva emakasse, mis tõi kaasa kaksikutest tüdrukute sündimise. Kolmas muudetud geenidega laps tuli ilmale järgmisel aastal.

Pärast seda, kui rahvusvaheline üldsus eksperimendi hukka mõistis, määrati He koduaresti ja seejärel vahistati. 2019. a detsembris mõisteti ta süüdi Hiina kohtus, kus talle heideti ette eetikanõuete tahtlikku rikkumist ja geenide redigeerimise tehnika hooletut rakendamist inim-viljakusmeditsiinis.

He vabastamist kinnitasid olukorraga kursis olevad isikud; samuti vastas He isiklikult MIT Technology Review’ ajakirjaniku telefonikõnele. „Mul ei ole praegu mugav rääkida,“ teatas He enne kõne katkestamist.

Hiinas Shenzhenis tegutseva Teaduste ja Tehnika Lõunaülikooli juures tegutsev He töörühm rakendas HIV-nakkusele vastuvõtlikkuse vähendamise eesmärgil tüdrukute DNA muutmiseks mitmekülgset geenide redigeerimise meetodit CRISPR.

Seni pole selge, kas He kavatseb Hiinas või mõnes teises riigis teaduse tegemise juurde naasta. Inimesed, kes teda isiklikult tunnevad, kirjeldavad USA-s Rice’i ja Stanfordi ülikoolides õppinud He’d idealistliku, naiivse ja auahnena.

Enne tervishoiueetikaga pahuksisse minekut uskus He, et on loonud uue viisi HIV-epideemia ohjeldamiseks, mille eest võidakse talle omistada Nobeli preemia.

He Jiankui ülestähendused kirjeldavad, kuidas ta eetilisi ja teaduslikke norme eirates tõi maailma redigeeritud geenidega kaksikõed Lulu ja Nana.