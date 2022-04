KUULA SAADET | TalTechi podcast: kas arvutid hakkavad juristidelt tööd ära võtma?

Saatejuht Kristjan Hirmol oli külas TalTechi õigusinstituudi vanemlektor ja advokaat Kaido Künnapas. Nagu võib järeldada ka tehnikaülikooli üldisest suunitlusest, keskendub ülikooli õigusõpe pigem tehnoloogiaõigusele. Mis aga on täpsemalt tehnoloogiaõigus? „Elu käib üldiselt nii, et tehnoloogia on ees ja õigus jookseb järgi. Päeva lõpuks seostub erinevate keskkondade, programmide ja isesõitvate autode kasutamine küsimusega vastutusest, maksudest ja andmekaitsest. Teemasid on väga palju ja igapäevatöös tullakse tihti ka nende küsimustega minu juurde. Väga põnev on niimoodi õigusest ees joosta,” alustas Künnapas teema lahtimõtestamist.