Jaapani teadlaste avastus: inimesel esineb 16 tüüpi und

Selle tulemusena on teadlased tuvastanud 16 erinevat inimese une fenotüüpi, mis peegeldavad selle omaduste mitmekesisust. Nende hulgas on ka seitse erinevat tüüpi unetust (erineva une kestuse ja katkestuse astmega), samuti unetüüpe, mis on seotud öise või hommikuse kronotüübiga ("öökullid" ja "lõokesed") ja sotsiaalse ajavahega (une ja ärkveloleku loomulike sisemiste rütmide mittevastavus seltskondliku eluga, mida inimene elab).