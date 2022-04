Twitter kinnitab, et kavandamisel on redigeerimissuvand

Teade järgnes uudisele sellest, et Tesla jm ettevõtete juht Elon Musk päris Twitteris oma järgijatelt, kas nood sooviksid taolist võimalust.

Paljud Twitteri kasutajad on juba mõnda aega redigeerimisvõimalust nõudnud, kuid seni on komistuskiviks kujunenud selle täpne teostamine.

Suhtlusplatvormi kommunikatsioonimeeskond kuulutas oma Twitteri-lehel: „Nüüd, kus kõik selle kohta küsivad — jah, me oleme juba möödunud aastast alates tegelenud redigeerimisfunktsiooni arendamisega!“

„Ei, me ei saanud seda mõtet mingisugusest veebiküsitlusest,“ lisas meeskond. „Eelseisvatel kuudel alustame @TwitterBlue laboris funktsiooni katsetamist, et näha, mis töötab, mis mitte, ja mis üldse on võimalik.“