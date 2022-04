Dmitri Medvedev: Putini eesmärk on üles ehitada avatud Euraasia Lissabonist kuni Vladivostokini

Medvedev teatas pikas Telegrami postituses, et Venemaa eesmärk Ukrainas on naaberriigi "demilitariseerimine ja denatsifitseerimine" – ülesanded, mida "ei tehta üleöö" ja mida "täidetakse mitte ainult lahinguväljal".

Tema sõnul on vaja muuta osa ukrainlaste "verist teadvust, mis on täis valemüüte". Ekspresident lõpetas palju laiema plaaniga: "Putin ja venelased võitlevad "võimaluse eest lõpuks üles ehitada avatud Euraasia – Lissabonist kuni Vladivostokini"."

Medvedevi avaldust kommenteeris oma Facebooki kontol tuntud Vene sotsioloog Igor Eidman. "/.../ See pole nali, nad kavatsevad tõsiselt võtta Euroopa üle. Kremlis valitseb tõeline suurusehullustus. Nad arvavad, et eurooplased alluvad neile tuumasõja hirmus ja USA ei kavatse kaitsta Euroopat sellise ohuga silmitsi sattudes,“ märkis ekspert. "/.../ Praegu treenivad nad Ukrainas, et korraldada Euroopas suur Butša kuni Lissabonini, kaasa arvatud," hoiatas Eidman.