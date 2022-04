VIDEO: Ukraina dessantväelased üllatavad Harkivi lähedal venelaste ründekopterit Ka-52

Stugna-P tankitõrjekompleks on väljatöötatud Ukrainas varasema kompleksi Skif põhjal. Seda juhitakse laserkiire abil, aga ka distantsilt telekaamera abil. Selle maksimaalne laskeulatus on 5 km ja see on tootja andmetel võimeline läbima kuni 800 mm soomust.