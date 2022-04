„Pisarad on silmis“ – sõja esimesest päevast Vene okupatsiooni all kannatanud küla kohal lehvib taas uhkelt Ukraina lipp ja ühendust pakub Elon Muski internetiantenn

Ukraina IT-minister Mihailo Fedorov postitas äsja ühismeediasse emotsionaalse foto hetkest, mil kohaliku teenusepakkuja HomeNeti töötaja paigaldab Valgevene piiril asuva Ljubechi külas ühe maja katusele Starlinki jaama, et taastada internetiühendus. Ka see asula oli muust maailmas nädalaid ära lõigatud ja Vene armee poolt ajutiselt okupeeritud.

Külasse jõudmiseks tuli töötajail läbida mitmeid pea läbimatuks muudetud teelõike, kuid lõpuks viidi seadmed kohale ja pandi püsti.

"Pisarad on silmis, emotsioonid voolavad üle, aga just tänu sellistele hetkedele saame aru, kelle heaks me töötame!" ütles töötaja.

Fedorovi sõnul on nüüd külaelanikel taas juurdepääs välismaailmale ning Starlinki jaama lähedal lehvib taas Ukraina lipp.

Starlink on innovaator Elon Muski kosmoseettevõtte SpaceX satelliidipõhine internetisüsteem, mis vajab maapealseid vastuvõtjaid ja kohtvõrgu tekitamise seadmeid. Musk on Starlinki jaamu saatnud Ukrainale sõja esimestest päevadest peale ning lubanud oma teenust selles riigis tasuta kasutada. Teenuse ülevalhoidmiseks on ta orbiidile saatnud enam kui 1300 satelliiti.

Venemaa on viimastel päevadel oma väed Kiievi ja Valgevene vaheliselt alalt täielikult välja tõmmanud ja koondab oma jõude Kirde- ja Ida-Ukrainasse, et proovida okupeerida alad, mis jäävad Harkivi, Izjumi ja Donetski liinile ning neid enda jaoks kindlustada. Seega on Ukraina idaosas lähipäevil algamas senisest veelgi rängemad lahingud.

Ainuüksi viimase ööpäeva jooksul on Vene armee andnud Harkivist lõunas 54 lööki erinevatest kaugmaarelvadest selliste asulate pihta nagu Saltivka, Pjatihatka, Oleksijivka, Kholodna Hora, Derhatši, Barvinkove ja Tšuguivi.

"Harkivi piirkond on valmis igaks stsenaariumiks, Ukraina relvajõud on positsioonidel ja kaitsevad piirkonda. Peame hoidma tugevat tagalat," ütles äsja Ukraina armee kohalik juht Oleg Sinegubov.