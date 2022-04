Sakslane vaktsineeris COVID-19 vastu ligi 90 korda, et oma sertifikaadid vaktsiini-vastastele maha müüa

Saksamaal lõpetati paljud pandeemia ohjeldamise meetmed eelmisel reedel. Maskide kandmine ei ole enam toidupoodides ja enamikus kohtades kohustuslik, kuid ühistranspordis on see veel vajalik. Eksperdid väidavad, et Saksamaal on nakatumine, mille käivitas BA.2 mutatsioon, saavutanud oma haripunkti. Saksa terviseamet teatas pühapäeval 74 053 uuest nakatumisest, vähem kui nädal tagasi aga 111 224 päevasest nakatumisest.