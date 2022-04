Eestis 5G-konkursile laekus neli avaldust, sagedusi jagub aga vaid kolmele

Avalduse konkursil osalemiseks esitasid Telia Eesti AS, Elisa Eesti AS, Tele2 Eesti AS ja BITE LIETUVA UAB, teatas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA).

Amet kontrollib nüüd nädala jooksul nii avalduse esitanute kui avalduste vastavust konkursi määruse nõuetele ning kutsub kvalifitseerunud osalejad esimese sagedusloa enampakkumisele. Enampakkumise täpne algusaeg selgub samuti nädala jooksul.

TTJA prognoosib, et konkursile pandud sageduslubade väljastamine toimub juunis, seejärel on võimalik alustada sideettevõtetel 5G võrkude rajamisega Eestis. Telial on tegelikult juba 5G-võrk Eestis püsti, aga ta kasutab selleks 4,5G sagedusi.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt arvas, et kui kolmele loale laekus neli avaldust, siis on see tihe konkurents.

„Mul on hea meel, et konkursi vastu tunnevad huvi neli ettevõtet ning nende seas on ka üks uus tulija," ütles Sutt.

TTJA kuulutas 19. veebruaril 2019. a välja avaliku konkursi kolme sagedusloa väljastamiseks sagedusalas 3410-3800 MHz, mis sai jätku 2022. aasta veebruaris. 4. aprillil lõppes taotlusvoor, kus sideettevõtetel oli võimalus esitada avaldus konkursil osalemiseks.

Iga sagedusloa alghind on 1 597 000 eurot.

Eesti ja Poola on Euroopa Liidu kaks viimast riiki, kes pole siiani 5G sagedusi võrkude avamiseks kasutusele võtnud. Euroopa Komisjon on seetõttu alustanud kunagise uhke digiriigi Eesti suhtes ka rikkumismenetluse.