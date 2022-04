Ukraina häkkerite armee videopöördumine Venemaa emadele: me hakkame tuvastama teie poegade laipasid

„See on üleskutse venelastele, need lapsed ja sõbrad on hukkunud ja hukkuvad Ukrainas. [Venemaa] võimud vaikivad oma kaotustest ja hukkunud jäetakse lahinguväljale maha. Ukraina IT-spetsialistid on loonud tehnoloogia, et tuvastada tehisintellekti abil surnute näod ja teavitada Venemaal asuvaid lähedasi sõdurite surmast," seisab videopöördumises.

Üksuse hinnangul on Venemaa sõdurite puhul - olgu nad elus ja terved, vigastatud või hukkunud - tegemist terroristide staatust kandvate isikutega. Tegemist on nende hinnangul ka esimese sõjaga, kus sõjamehed jätavad oma hukkunud kaaslased lahinguväljale - kokku on kuu ajaga Ukrainas hinnangul hukkunud ligi 17 000 Venemaa agressiooniväe sõdurit.

Forte on varem kirjutanud, et Ukraina hakkab hukkunute tuvastamiseks kasutama näotuvastustehnoloogiat New Yorgi firmalt Clearview AI, mis leiab üles fotode vasted miljarditelt sotsiaalmeediakanalite kontodelt. Hiljem on sama teemat kajastanud Reuters.

Häkkerite rühmituse teatel on nad selle tehnoloogia abil tänaseks tuvastanud 582 Venemaa hukkunud sõduri isiku.

„Lõpetage oma laste tapmine kohe!" kutsub IT-armee venelasi üles.