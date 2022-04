Proovisõit | Porsche Cayenne Turbo GT – kõige vürtsikam Cayenne eirab füüsikat

Puristi vaatevinklist võib Porsche autod jaotada laias laastus kaheks – ühes pajas sportautod ja GT-d ja teises kasumiautod, mis eelmainituid toota võimaldavad. Igasuguse jutu peale, kuidas Macan või Cayenne või Panamera on tegelikult ka sportautod ja pakuvad sarnast kogemust, krimpsutab purist nina.

Samasugune olen ka mina – kui auto kaalub hooga üle kahe tonni ja keegi üritab kusagil väita, et see võib ikkagi olla sportlik, olen ma väga skeptiline. Kuid heade argumentidega on ümber veenmine alati võimalik ja Turbo GT-l on mõned täitsa pakkuda.

Välimus – vaoshoitud, kuid kindlate viidetega suutlikkusele

Automaailmas määrab platvorm enamasti kõik ning Cayenne põhineb samal MLB Evo platvormil, millel ka enamus Audi suuremaid numbreid kandvad Q- ja A-mudeleid, VW Touareg, Bentley Bentayga ja Lamborghini Urus. Kuigi Urus oli pikalt VW AG kiirete linnamaasturite hierarhia tipus, on 2021. aasta suvel tutvustatud Cayenne Turbo GT vägagi sarnane – ja kiirem nii sprindis kui Nürburgringil.

Turbo GT kapoti all on sama mootor mis Urusel ja tipmistel Audidel ja Bentleydel – 4-liitrine topeltturboga V8, millest on eri maitseid. Siin on tegu vürtsikaimaga, mis pakub Urusega võrdsed 640 hj ja 850 Nm. Urusega on jagatud ka 8-käiguline ZF-i automaatkast, kuid vahekastile on lisatud vedelikjahutus ning üle käidud vedrustus ja muudetud nelikroolimist.

Peamine erinevus Urusega võrreldes peitub aga välimuses ja sisemuses – Turbo GT on palju tagasihoidlikum. Mõelge VW Golf R vs. Honda Civic Type R, aga pea samasuguse sõiduelamusega. Kui Urusega on tähelepanu garanteeritud, siis Cayenne Turbo GT-ga saab ka radari alt lennata – mõistlikult distantsilt.