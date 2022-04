Venelaste otsingumootor Yandex peidab pilte Butša massimõrvast

Netikasutajad pöörasid päringu "Butša" sisestamisel tähelepanu sellele, milliseid pilte Google'i ja Yandexi otsingumootorid pakuvad. Venemaa otsingumootoris pole pilte ei tsiviilelanike laipadest tänavatel, massihaudadest ega muid fototõendeid Vene armee sõjakuritegude kohta. See tähendab, et Yandex on blokeerinud Butša fotod pärast Vene armee kuritegude ilmsiks tulemist.