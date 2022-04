FOTOD: Ukraina sõdurid leidsid Butša lastesanatooriumist venelaste piinakambri

Veretöö Butšas: mida me teame?

Kiievi lähistel asuvates linnades, mis olid varem venelaste okupatsiooni all, tapeti Vene armee poolt ukrainlaste väitel sadu kohalikke inimesi. Mõned tapeti otse tänaval ja jäeti sinna samasse, kus maha lasti. Paljudel olid kätel valged lindid. On ka teateid laste ja naiste vägistamise kohta.

Vene Föderatsiooni kaitseministeerium eitab nende seotust, väites, et Butšast ja teistest Ukraina linnadest pärit kaadrid on väidetavalt radikaalide provokatsioon ja montaaž. 1. aprillil oli Vene kaitseministeerium aga kuulutanud, et antud asulates toimub "puhastus".