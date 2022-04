Poola asepeaminister: me ei ole vastu tuumarelvade paigutamisele meie territooriumile

Poola asepeaminister Jarosław Kaczynski teatas, et Varssavi on avatud USA tuumarelvade paigutamisele oma territooriumile. Samal ajal ootavad poolakad Washingtoni initsiatiivi selles küsimuses. "Kui ameeriklased paluksid meil hoida USA tuumarelvi Poolas, oleksime sellele avatud. See tugevdaks oluliselt Moskva ohjeldamist," ütles Kaczynski.

Samas täpsustas Poola asepeaminister, et seni pole juttu Ameerika tuumarelvade paigutamisest Poolasse olnud, kuid "see võib peagi muutuda".

Seni on Kremli propagandistid korduvalt väljendanud territoriaalseid pretensioone Balti riikide, Ukraina ja Poola "ajaloolistele Vene aladele". Venelased on ähvardanud mitmel korral avalikult Poolat. Ühes föderaalkanali saates näitasid "eksperdid" isegi kaarti võimalikust sissetungist NATO riikidesse koos Suwalki koridori hõivamisega. Selle peale teatas Poola kindral, endine maavägede ülem Waldemar Skshipchak, et Poolal on õigus nõuda "Vene okupeeritud" Kaliningradi oblastit.