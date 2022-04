Brittide Starstreak rakett sai Ukrainas venelaste "superkopteri" vastu "käe valgeks"

BBC andmetel võtsid Briti sõdurid need kompleksid kaasa 2003. aastal Iraagi sõtta, kuid siis ei jõutud nende kasutamiseni, sest Iraagi õhujõud kas hävitati või põgenesid Iraani.

Starstreaki töötas välja Thales Air Defense 1990ndate keskel, see on ainulaadsete omaduste, välimuse ja isegi tööpõhimõttega. Starstreak suudab hävitada õhusihtmärke kuni 7 km kaugusel ja 5 km kõrgusel.

Teoreetiliselt saab neid relvi kasutada maapinnalt, laevadelt ja helikopteritelt maa-, mere - või õhusihtmärkide vastu. Aga ennekõike on tegemist maa-õhk kasutuseks mõeldud raketikompleksiga.

Mi-28 kopterit arendati Nõukogude Liidus ründe-ja transpordikopteri hübriidi Mi-24 asenduseks 1970ndate lõpust. See jäi 1980ndatel katsetustel alla ründekopterile Ka-50 ja edaspidi oli töö selle kallal aeglane. Rahastusprobleemid viivitasid selle kasutuselevõttu ja esimesed seeriakopterid jõudsid Vene Armeesse alles 2000ndate keskel. Venelased reklaamivad eksportturul seda kui alternatiivi USA AH-64 Apachele. Venelastel on selliseid kasutusel veidi üle 100, teised Mi-28 kasutajad on Alžeeria ning Iraak.