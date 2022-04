Bloomberg hoiatab: Putini selle aasta nafta-ja gaasitulud kasvavad kolmandiku võrra kui lääs midagi ei tee

Venemaa teenib sel aastal energiaekspordist ligi 321 miljardit dollarit, mis on enam kui kolmandiku võrra rohkem kui 2021. aastal.

Bloomberg kirjutab sellest, viidates Rahvusvahelise Rahanduse Instituudi (IIF) andmetele. IIF-i hinnangul on Venemaal ka rekordiline maksebilansi ülejääk, mis võib ulatuda 240 miljardi dollarini. "Venemaa jooksevkonto ülejäägi suurim päästja näib jätkuvalt kindel. Kui sanktsioonid on kehtestatud, näib, et kõva valuuta sissevool Venemaale jätkub," ütles majandusteadlane Robin Brooks.