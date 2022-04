Lõplik selgus majas: seni mahukaim uuring tegi kindlaks, kas ivermektiin aitab koroona vastu või mitte

Ravimiuuringute jm kliiniliste uuringute tulemused on aga osutunud heal juhul vastuolulisteks. Mõned väiksemad, pahatihti kehva kvaliteediga uuringud paistavad olevat näidanud ivermektiini COVID-19-vastaseid mõjusid. Noid kaheldava väärtusega uuringuid hõlmanud paar meta-analüüsi on samuti viidanud võimalikule tõhususele.

Ivermektiini menu edendavad väärteave, USA vabariiklaste poliitika ja kaheldava väärtusega andmed. Üks katseklaasis rakkude peal läbi viidud varajane katse andis mõista, et väga suurtes annustes on ivermektiinil viirusevastane toime, mistõttu see võiks pärssida pandeemilist koroonaviirust SARS-CoV-2.

Väljaandes The New England Journal of Medicine sel nädalal avaldatud topeltpimendatud, juhuslikustatud ja platseebokontrollitud kliinilise uuringu peamine eesmärk oli kontrollida, kas ivermektiin vähendab haiglaravile suunamise vajadust 1358 koroonapatsiendi seas, kellel haiguse ägeda avaldumise tõenäosus on suur.

See on toonud kaasa ägedad vaidlused veebis ja ivermektiini tarvitamise hüppelise hoogustumise. 2020. a detsembris kasvas USA-s väljastatud ivermektiiniretseptide hulk 964% suuremaks pandeemia-eelsest hulgast. Prognooside kohaselt läheb see hiigelhüpe ravikindlustuse pakkujatele aasta lõikes maksma rohkem kui 129 miljonit dollarit. Mitte kõik, kes ravimit soovivad, ei saa sellele aga retsepti, mistõttu mõned inimesed on appi võtnud veterinaarravimid. Nende tarvitamine põhjustas omakorda mürgistuste laine ja sundis USA ravimiametit FDA-d väljastama tavatu hoiatuse: „Te ei ole hobused või lehmad. Tõsiselt, jätke juba järele!"

Värske uurimuse autorid leiavad, et nende kogutud andmed peaksid tegema lõpu ivermektiini kasutamisele COVID-19 ravis - kuid nendivad, et tegelikult pole see tõenäoline.

„Meie uuringu käigus dokumenteeritud sündmuste hulk on suurem kui kõigisse neisse meta-analüüsidesse hõlmatud sündmuste hulk kokku," märkisid TOGETHERi uurijad. „Seega vähendavad meie uuringu tulemused mis tahes kasu näidanud meta-analüüside mõju suurust." Samas nendivad uurijad, et kuna üldsuse huvi ivermektiini vastu on suur ja selle kasutamist toetavad mõnede meditsiiniga seotud elukutsete esindajate kogukonnad, hakatakse neile ilmselt ette heitma ravimi annustamisrežiimi ebapiisavust.

Uurimuse ülesehitus

2021. a 23. märtsist kuni 2021. a 6. augustini tosinas Brasiilia riiklikus polikliinikus läbi viidud uurimus hõlmas kokku 1359 COVID-19-patsienti. Neist 679-le anti juhuslikkuse alusel ivermektiini ja 679-le platseebot. Kõik katsealused olid vähemalt 18-aastased, nende COVID-19-kiirtesti tulemus oli positiivne ja neil ilmnesid seitsme päeva jooksul COVID-19 sümptomid. Kõigil oli vähemalt üks COVID-19 riski kõrgendav terviseprobleem nagu kõrge vanus (50 või rohkem eluaastat), diabeet, kõrge vererõhk, vähktõbi või kopsuhaigus. Kõiki katsealuseid jälgiti 28 päeva vältel. Esimese kolme päeva jooksul manustati katserühma patsientidele 400 mikrogrammi ivermektiini kehakilogrammi kohta.