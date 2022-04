The Times: Hiina valitsus võis korraldada Ukraina vastu Venemaa sissetungi eelõhtul küberrünnakuid

The Times'i andmeil on ka Suurbritannia riiklik küberjulgeolekukeskus asunud uurima väiteid, mille kohaselt toimusid enam kui 600 Ukraina veebisaidile tuhanded Hiina valitsuse koordineeritud häkkimiskatsed.

Need väited põhinevad Timesini jõudnud Ukraina julgeolekuteenistuse SBU luureraportitel, milles öeldakse, et Hiina näis olevat invasioonist ette teatatud, sest häkkimiskatsed algasid enne Pekingi taliolümpiamängude lõppu ja saavutasid haripunkti 23. veebruaril, päev enne Venemaa tungimist oma naabrile.

SBU väidetavates raportites märgitakse, et rünnakute sihtmärgid olid ka Ukraina piirikaitsejõud, tuumaenergiainspektsioon ja riigipank ning et katsete eesmärk oli varastada andmeid ja uurida võimalusi kaitse- ja tsiviilinfrastruktuuri tegevuse seiskamiseks.

The Times kirjutab, et SBU luurememod koostas arvatavasti mõni teine ​​riik ning selles on viiteid Hiina luureküberprogrammi CNE kasutamise kohta rünnakutes.