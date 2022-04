Autotööstuse tulevik: auto hõõrub omanikule ostmata lisavarustust nina alla?

Varasemalt tegi ostja kõik otsused autot tellides ning kogu vajalik riistvara koos aktiveerimiseks tarvilike nuppudega kas oli autos või ei olnud – sellest ka nn “tühjad nupud” konsoolidel. Moodsa auto puhul aga tähendab plaanitav uus lähenemine seda, et kõik riistvara on autos olemas, lisatasu eest aga saad ka võimekuse seda aktiveerida.

Seda on eriti lihtne rakendada, arvestades, kui digitaalseks keskmine auto muutunud on – vaadakem või uute VW AG autode keskkonsoole, kust enamasti puuduvad füüsilised nupud. Sarnane pilt avaneb ka paljude teiste markide sisemuses.

See tähendab, et pole mingi probleem tarkvarauuenduse abil uusi funktsioone koos väikeste digitaalsete menüünupukestega juurde tekitada – automaatselt lülituvad kaugtuled? Multimeediasüsteemi kasutusviiside laiendamine ja ühenduvusvõimaluste lisamine? Juhiabisüsteemide lisamugavused? Istmesoojendus?

See tähendab, et mainitud “tühjad nupud” on konsoolidelt kadumas ning vähesedki olemasolevad füüsilised nupud laotakse olenemata varustustasemest külge. Seda imelikumaks kogu sõidukiga elamise kogemus muutub – hea näide selle kohta on järgnev video, mille tegi üks Redditi kasutaja. Ülipopulaarse postituse kommentaaridest leiab naljakaid noppeid selle kohta, mis võiks moodsas autos veel lisatasu eest toimida.