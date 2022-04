Kas inimesest saaks teha titaanluudega terminaatori?

Teooria on tõepoolest ulmeline, ent kuluosadele – näiteks hambad, liigesed, luud – on inimene pidevalt asendusi otsinud. "Eesti eso" podcastis käinud ortopeed Reedik Pääsuke räägib lähemalt, mis teeb inimluust inimluu ja kuidas toimub selle paranemine, selle uuenemine. Samuti selgub saadet kuulates, millistel inimestel on kõige tihedamad luud, mis ajavad kirurgi luulõikuri lausa tossama.