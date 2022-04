Austraalia peaminister Scott Morrison teatas, et Austraalia saadab Ukrainale soomukeid Bushmaster. Ta teatas seda 1. aprillil ajakirjanikega suheldes, vahendab ABC. "Me ei saada Ukrainale ainult oma palveid, me saadame ka oma relvi, me saadame laskemoona, me saadame oma humanitaarabi, me saadame kõike seda, mis on vaja, kaasaarvatud oma kuulikindlaid veste ja saadame oma soomusmasinad, oma Bushmastereid," sõnas Morrison. Millal ja kui palju neid saadetakse, ta ei täpsustanud.