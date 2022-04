Horizon Forbbiden West on 2022. aasta alguses ilmunud järg mängule Horizon Zero Dawn. Tegu on Guerilla Games’i poolt arendatud mänguga eksklusiivselt Playstation 4 ja 5-le. Mängu on saatnud pigem positiivsed hinnangud ja müügiedu, minus tekitas see aga vägagi vastuolulisi meeleolusid ja mõtteid.