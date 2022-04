Vene blogipidajad tahavad Zuckerbergilt nõuda miljardit ja vabandust selle eest, et Vene riik Instagrami blokeerib

Vene Föderatsiooninõukogu juures tegutsev Blogijate Nõukogu koostas Meta vastu kaebuse, milles nõutakse miljardi dollari suurust hüvitist blokeerimisest mõjutatud Instagrami sotsiaalvõrgustiku kasutajatele ja ettevõtjatele. Sellest teatas 31. märtsil toimunud ümarlaual selle nõukogu asutaja Valeria Rõtvina. Kirjas nõutakse ka Metalt avalikku vabandust Venemaa kodanike ees. "Makstud hüvitist kasutatakse eraisikute ja juriidiliste isikute toetamiseks, kes on kandnud kahju Meta Platforms Inc. ebaseadusliku tegevuse tõttu," seisab pöördumises.

Rõtvina märkis, et Instagrami blokeerimise päeval viis nõukogu selle sotsiaalvõrgustiku kasutajate seas läbi küsitluse. Kokku võttis sellest osa üle 60 000 inimese. Selgus, et 70% vastanute jaoks on sissetulek seotud nüüdseks Venemaal keelatud suhtlusvõrgustikuga ning poolte jaoks on see ainuke ja peamine sissetulekuallikas.