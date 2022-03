KUULA SAADET | TalTechi podcast : kuidas mõjutavad tehnoloogilised protsessid riigivalitsemist?

Saatejuht meenutab oma noorusest, et tehnikaülikooli majandusteaduskond oli väga populaarne ja sissesaamine polnud sugugi lihtne. Kas tung on endiselt suur? „Jah, endiselt. Eks põhjused on aja jooksul veidi muutunud. Kui piirid on lahti, on tudengitel võimalik ka Eestisse õppima tulla. Me ei saa kurta, meile vaatavad endiselt vastu säravate silmadega tudengid,” ütleb Lember ja lisab, et majandusteaduskonnas on head võimalused ühelt poolt ennast realiseerida, teiselt poolt ühiskonda laiemalt panustada. Juurde on tulnud riigivalitsemise ja õigusega seotud valdkonnad ning põhjuseid majandusteaduskonda õppima asumiseks on samuti juurde tulnud. Näiteks on avaliku halduse õppekava nii bakalaureuse-, magistri- kui ka doktoritasemel. „Tahame tekitada tudengis palju paremat arusaamist ja mõistmist, mis on riigi roll ühiskonnas ja kuidas riik toimetab.”