CNN: Ukraina palub USAlt sõjalise abina lennukeid Su-25

Ukraina esitas Kongressile nimekirja relvadest, mida on vaja riigi kaitsmiseks Vene armee eest. Ukraina palub ameeriklastelt kiiremas korras luure- ja ründedroone, radareid, mehitamata õhusõidukite ja lahingulennukite elektroonika mahasurumiseks vajalikke elektroonilise sõjapidamise vahendeid. "Nimekirjas on ka lahingulennukid. Eelkõige Su-25, Nõukogude päritolu ründelennuk, mis sarnaneb Ameerika A-10 Warthogiga," teatas CNN.

Pentagoni teatel on märtsi keskel lubatud relvasaadetistest jõudnud Ukrainasse kuus, kokku on neid planeeritud 30. Ukrainlastele lubatud kamikaze-droone Switchblade 300 pole veel kohale toimetatud.

Ründelennuk Su-25 on mõeldud maavägede toetamiseks lahinguväljal. Oma tuleristsed sai see Nõukogude Liidu õhujõududes Afganistani sõjas alates 1980. aastast. NATO maadest kasutab Su-25 lennukeid vaid Bulgaaria, kuid ekspertide hinnangul on bulgaarlaste lennukid halvas seisukorras.