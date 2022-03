Proovisõit | Volkswagen Taigo – kas tõesti tagasi juurte juurde?

Miks alustasime juttu hoopis Prantsusmaal toodetava Arkanaga? Põhjus on lihtne – ühest küljest on hea näide selle kohta, kuidas kaugetele maadele mõeldud auto Euroopas parketikõlblikuks muuta ning teisalt on tegu uue Taigo vihaseima konkurendiga. Pole viimane ju muud kui pisut ümberseatud Volkswagen Nivus, mis Lõuna-Ameerikas juba ammu müügil – kuid alles pärast kohendusi disainis ning turvalisuse ja R-Line varustustaseme lisamist söandati see Euroopasse tuua.