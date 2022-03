Ilmavalgust nägi Mazda2 hübriidversioon – kütusekulu ala 4 liitri sajale

Mazda2 hübriidsüsteem põhineb 1,5-liitrisel kolmesilindrilisel Atkinsoni bensiinimootoril ja 177,6 V liitiumioonaku toitel 59 kW elektrimootoril. Bensiinimootoril on võimsust 92 HJ ehk 69 kW. Nii elektrimootor, generaator kui ka võimsuse jaotusseade on paigutatud kompaktsesse käigukasti, mille suurus on võrreldav tavalise käigukastiga.

Bensiinimootor ja elektrimootor koos annavad süsteemi koguvõimsuseks 116 hj ehk 85 kW. Kiirenduseks nullist sajani annab see selle klassi üsna tavapärase 9,7 sekundit. Maksimaalne kiirus on autol 175 km/h.

Mazda2 Hybrid on üks B-segmendi kõige kompaktsemaid mudeleid, olles kõigest 3,94 meetrit pikk, 1,745 m lai ja 1,5 m kõrge. See tähendab muu hulgas, et pöörderaadius on kõigest 4,9 meetrit. Teljevahe on auto 2,560 m.