Briti teadlased: mobiiltelefoni kasutamine ajuvähki riski ei kasvata

Kuna inimene hoiab mobiiltelefoniga rääkides telefoni pea lähedal, siis tungivad seadme poolt kiiratavad raadiolained ajju mitme sentimeetri ulatuses ning enim on sel juhul mõjutatud aju oimu- ja kiirusagarad. See asjaolu tekitab arvamust, et mobiiltelefonide kasutajatel võib olla suurem risk haigestuda ajuvähki. Viimastel aastatel on selle probleemi tõusu seostatud 5G võrkude levikuga. Uuringud näitavad aga selles osas vastuolulisi tulemusi.